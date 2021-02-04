مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع عن مكاسبه الصباحية بضغط مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11607 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.1%.

جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.11%، ليتداول عند مستوى 63.25 جنيه.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.04%، في حين تراجع EGX100 بنسبة 0.14%.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 952.278 مليون جنيه على 185 شركة من خلال 28.433 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل ارتفاع 73 في حين لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 15.323 مليون جنيه، منها 9.773 مليون جنيه للأفراد، و5.550 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8.767 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 82.082 مليون جنيه، مقابل 73.315 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.090 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 41.114 مليون مقابل 17.023 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.04%، تلاه سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.97%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.87%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 6.59%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 4.78%.