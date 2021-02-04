مال وأعمال

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تنتعش بأكثر من المتوقع في ديسمبر

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– كشفت بيانات يوم الخميس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتعشت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ زادت المبيعات مقارنة مع نوفمبر بسبب نشاط التسوق لشراء الملابس والأحذية في عطلة عيد الميلاد، فيما سجلت فرنسا وبلجيكا قفزات شهرية في خانة العشرات.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت اثنين بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات في استطلاع رأي أجرته لزيادة 1.6 بالمئة.

ومقارنة مع ديسمبر 2019، كانت مبيعات التجزئة مرتفعة 0.6 بالمئة رغم إجراءات إغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما يعادل ضعفي ما كان متوقعا.

كانت الزيادة في مبيعات التجزئة، وهي مؤشر للطلب الاستهلاكي، أكثر جلاء في فرنسا، حيث ارتفعت 22.3 بالمئة مقارنة مع نوفمبر، وبلجيكا، حيث صعدت 15.9 بالمئة، مما يعوض نزولا 9.6 بالمئة في ألمانيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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