دويتشه بنك يحقق أرباحا بقيمة 113 مليون يورو في 2020.. بعد 6 سنوات من الخسائر

وكالات _ عاد مصرف دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا، إلى تحقيق الأرباح من جديد في عام 2020، بعد ست سنوات متتالية من الخسائر.

وأعلن المصرف أن صافي الربح السنوي العائد للمساهمين بلغ 113 مليون يورو (135.69 مليون دولار) العام الماضي، بعدما ساعد ارتفاع الإيرادات وإعادة الهيكلة في التغلب على تداعيات الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثتها أزمة كورونا.

وكان المحللون قد توقعوا المزيد من الخسائر في 2020، بعدما أعلن البنك، ومقره فرانكفورت، خسائر بـ 5.7 مليار يورو في 2019 .

ورغم الإعلان عن تسجيل أرباح في العام الماضي، انخفضت أسهم دويتشه بنك بنسبة 1.2 في المائة في مستهل التداولات في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بعد تحقيق مكاسب قوية في تعاملات ما قبل التداول.

وقال كريستيان زيفينج الرئيس التنفيذي للبنك، في بيان، :”في أهم عام في تحولنا، تمكنا من تعويض الآثار المرتبطة بالتحول وزيادة مخصصات الائتمان، رغم الجائحة العالمية”.

وقفزت مخصصات المخاطر لدى دويتشه بنك من 723 مليون يورو في 2019 إلى 1.79 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين العالمية.

وسجل البنك في الربع الأخير من العام الماضي أرباحا بلغت 51 مليون يورو، وإيرادات للأشهر الثلاثة بلغت 5.5 مليار يورو.

وبذلك وصل إجمالي الإيرادات للعام إلى 24 مليار يورو، بارتفع بنسبة 4 في المائة عن عام 2019.

وانخفض إجمالي تكاليف دويتشه بنك لعام 2020 إلى 19.9 مليار يورو من 21.6 مليار قبل عام. إلا أن رئيس البنك قال إن أحد الأهداف الرئيسية للبنك الآن هو خفض التكاليف بمقدار 2.8 مليار يورو أخرى.