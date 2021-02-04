أرباح روش السويسرية تقفز 17% في 2020 رغم الجائحة

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وكالات _ أعلنت شركة روش السويسرية للأدوية اليوم تراجع إيراداتها بنسبة 5 في المائة العام الماضي، حيث أدت جائحة كورونا لتراجع مبيعات الأدوية بالإضافة إلى تأثير قوة العملة السلبي .
وبلغ إجمالي الإيرادات 58.3 مليار فرانك سويسري ( 53.9 مليار يورو ) عام 2020. مع ذلك، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 15.1 مليار فرنك.
ويشار إلى أن جائحة كورونا أدت لتراجع الأشخاص الذين يذهبون للأطباء، مما أدى لتراجع مبيعات الأدوية وانخفاض إيرادات قطاع الأدوية في الشركة بنسبة 8 في المائة.
وعلى النقيض، ارتفعت إيرادات قسم التشخيصات بشركة روش بنسبة 6 في المائة، بفضل اختبارات فيروس كورونا المطورة الجديدة.
وكان يمكن أن تسجل الإيرادات ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بدون تأثير قوة العملة المحلية، التي تزداد قيمتها في وقت الأزمة لاعتبارها ملاذا أمنا.
ويذكر أن قوة عملة الفرنك تخفض من قيمة المبيعات الخارجية للشركة.
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