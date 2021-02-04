مال وأعمال

بونيلي للمحاماة تعين أنجلينو قائدا لفريق القانون الدولي وإنريكو للنقل والملاحة

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أعلن مكتب بونيلي إيريدي للمحاماة عن توسعه من خلال تعيين إثنين من المحاميين هما أنجلينو ألفانو ، وإنريكو فيرجاني كشريكين دوليين للشركة.

وأوضح بيان صادر عن بونيلي، أن كلا المحامين كان يعملا في السابق مستشارًا للشركة، قبل أن تتم الموافقة على تعينهما في المنصب الجديد في اجتماع الشركاء أمس، وبذلك يصل فريقها إلى أكثر من 750 شخص عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك 85 شريكًا.

وأضاف، أنه تم تعيين أنجلينو ألفانو كقائد لفريق القانون الدولي العام والدبلوماسية الاقتصادية، وعضو في فريق التركيز على الامتثال المؤسسي، وعضو في فريق القوى الذهبية بمكتب الشركة في ميلانو.

وأشار إلى أن انضمام ألفانو سيعزز الحضور الدولي لبونيلي إيريدي في مساعدة الشركات والدول والهيئات، فقد انضم أنجلينو إلى بونيلي كمستشار خلال عام 2018 عقب مسيرة مهنية كبيرة في الحكومة.

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وتم تعيين إنريكو فيرجاني قائدا لفريق الشحن والنقل التابع للشركة، وسيعمل على تعزيز دور مكتب بونيلي لممارسة قانون النقل والملاحة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه قال ستيفانو سيمونتاتشي رئيس مجلس إدارة مكتب بونيلي للمحاماة، إن انضمام أنجلينو وفيرجاني لفريق العمل يمثلا إضافة كبيرة للمكتب، فهما يتمتعان بكفاءة ومكانة عالية، وقدما الدعم لبونيلي منذ وصولهما من خلال المساهمة في تعزيز مكانتنا في السوق الإيطالية.

وعلى ذات الصعيد أضاف أندريا كارتا مانتيجليا المدير التنفيذي لمكتب بونيلي للمحاماة، أن تعيين أنجلينو وفيرجاني ساهم في إضافة جوانب إستراتيجية رئيسية بالنسبة للمكتب مثل عملية التدويل ، فهذه الخطوة الإضافية تعد بمثابة التطور الطبيعي للعمل العظيم الذي تم إنجازه حتى الآن، وستكون مصدرًا جديدًا للطاقة والأفكار الجديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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