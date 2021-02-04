القلعة: رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك قلص حصته في رأسمال الشركة إلى 4.94%

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رنا ممدوح _ قلص صادق السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك حصته في رأسمال القلعة للاستشارات المالية من 5.35% إلى 4.94%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن السويدي قام ببيع عدد 7.550 مليون سهم من أسهم القلعة للاستشارات مقابل 12.051 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 1.60 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن سيتادل كابيتال بارتنرز تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية القلعة للاستشارات بنسبة 23.49%، تلاه سهم العليان السعودية الإستثمارية بنسبة 8.29%، ثم سهم الإمارات الدولية للاستثمار بنسبة 5.54%، وصادق أحمد صادق السويدي بنسبة 4.94%.
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