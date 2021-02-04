- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي ان بي سي _ قال بنك إنجلترا المركزي، إن البنوك البريطانية ستحتاج إلى ستة أشهر على الأقل للاستعداد للتحول إلى أسعار الفائدة السلبية. وذلك بعد أن ثبت البنك معدل الفائدة عند 0.1%.
وسأل المركزي البريطاني البنوك في أكتوبر عن استعدادها لأسعار الفائدة السلبية، بعد أن كشف في سبتمبر أنه يستكشف إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لزم الأمر.
وفي رسالة إلى المقرضين نُشرت يوم الخميس، قال سام وودز، رئيس هيئة التنظيم الاحترازية بالبنك، إن غالبية البنوك ستحتاج إلى وقت لتغيير الأنظمة والعمليات وتنفيذ الحلول الاستراتيجية أو التكتيكية.
هذا وتدفع المعدلات السلبية بشكل فعال الشركات والأفراد لاقتراض الأموال ومعاقبة البنوك على إيداع النقود ، وبالتالي من الناحية النظرية تشجيعهم على الاستثمار وإنفاق المزيد – الإجراءات التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على النمو.
ومع ذلك ، فإنها تمارس مزيدًا من الضغط الهبوطي على هوامش ربح البنوك، والتي إذا تم تمريرها إلى العملاء، فقد تفشل في تحقيق التأثير المطلوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي البريطاني: البنوك ستحتاج إلى 6 أشهر للاستعداد لأسعار الفائدة السلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.