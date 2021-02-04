مبيعات العرب والأجانب تتراجع بالبورصة إلى 11598 نقطة بتداولات تتجاوز 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ امتصت مبيعات العرب والأجانب مكاسب البورصة الصباحية ودفعتها للتراجع في ختام تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11598 نقطة، مسجلا انخفاضاً بنسبة 0.17%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر انخفاضا بنسبة 0.16%، وأغلق عند مستوى 63.22 جنيه.

وتراجع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 0.09%، و 0.22% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.758.557 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 52.5 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 87 شركة مقابل تراجع 76 في حين لم تتغير أسعار 32.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 52.348 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 64.076 مليون جنيه، مقابل 11.728 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 30.741 مليون جنيه، منها 19.608 مليون جنيه للمؤسسات، و11.132 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.606 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 127.176 مليون جنيه، مقابل 105.569 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 76.98% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 10.02% والعرب على 13.01% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 21.59% من تعاملات اليوم مقابل78.40% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.17%، تلاه سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.97%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.42%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 5.49%، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 3.98%.

توقع محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تتحرك البورصة على المدى القصير بصورة عرضية بعد الصعود الإيجابي التي حققته خلال شهر يناير.

ورجح لطفى أن تستهدف البورصة كسر مستويات جديدة خلال شهر فبراير الجاري، بدعم من تحسن أحجام السيولة بالسوق.

كما رأي أن كلا من سهمي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والمجموعة المالية هيرميس القابضة هما الحصان الأسود للرهان بالفترة القادمة.