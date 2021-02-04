روسيا تعتزم وضع معادلة لضريبة تصدير القمح من 2 يونيو

– قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشتنيكوف للصحفيين اليوم الخميس، إن روسيا أحد أكبر مصدري القمح في العالم، ستضع للمرة الأولى معادلة لضريبة لتصدير القمح من الثاني من يونيو.

أوضح ريشتنيكوف أن المعادلة ستتحدد عند 70 بالمئة من الفرق بين سعر أساسي لطن القمح و200 دولار.

أضاف أن السعر المستخدم في المعادلة سَيُستقى من عقود التصدير المسجلة من أول أبريل.