مصر كابيتال وثروة تبدآن تلقي طلبات الشراء والاسترداد بوثائق صندوق تأمينات الحياة يوميا

أعلنت شركتا مصر كابيتال وثروة كابيتال للاستثمارات المالية عن فتح باب تلقي طلبات الشراء والاسترداد يوميا اعتبار من اليوم في وثائق صندوق استثمار ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي.

وأفادت الشركتان في بيان مشترك، بأنه تم فتح باب الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق _ ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 916 بتاريخ 29 ديسمبر الماضي_ يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021 بحجم مستهدف 100 مليون جنيه.

وأشار البيان إلى أن كلا من مصر كابيتال ومصر كابيتال للوساطة في السندات بصفتهما جهات تلقى الاكتتاب نجحتا في تغطيتة ثلاث أضعاف الحجم المستهدف للاكتتاب بمبلغ 298.034 مليون جنيه.

وأوضح البيان بأنه باب الاكتتاب أغلق خلال عشرة أيام فقط، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير الجاري وهو الحد الأدني لفترة فتح باب الاكتتاب قانونا.

ووفقاً للبيان، يأتي هذا الصندوق النقدي تكليلاً للتعاون والتحالف المثمر والمستمر بين كل من ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة وشركة مصر كابيتال وذلك في ضوء استراتيجية التحالف لدعم وثقل سوق رأس المال المصري من خلال تقديم أحدث الأدوات التمويلية للشركات من جهة، وتقديم أوعية إدخارية وإستثمارية للأفراد والمؤسسات من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنبية الطلب المتزايد على الصناديق النقدية في السوق المصري.

وصرح أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي بمجموعة ثروة كابيتال قائلاً:” نفتخر بإطلاق أول الأوعية الاستثمارية التي تطلقها المجموعة وذلك استكمالا لريادتها في تقديم الخدمات المالية لجميع فئات العملاء من أفراد وشركات ومسايرة التغيرات والتطورات الجارية في نمو الطلب على الأوعية الإدخارية المتنوعة”.

وتابع الصاوي:” يتمتع هذا الصندوق بالعديد من المميزات التي تنتاسب مع شريحة واسعة من العملاء”.

كما أضاف أن شركة مصر كابيتال الذراع الاستثماري لبنك مصر ستتولى إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة ثروة لإدارة الاستثمارات كمساعد مدير استثمار ضمن استراتيجية التحالف القائمة بين الكيانين والتي سينتج عنها العديد من الأدوات التمويلية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن نجاح الشركة في اطلاق هذا الصندوق يرسخ ريادة الشركة في مجال صناديق الاستثمار، حيث نجحت في اختراق نشاط تلقي الاكتتاب بكل قوة.

ولفت إلى أن مجموعة مصر كابيتال استطاعت تغطية الصندوق 3 أضعاف الحجم المستهدف في أقل فترة اكتتاب مسموح بها قانونا، وسيتم منذ اليوم فتح بابا تلقي طلبات الشراء والاسترداد في وثائق الصندوق يوميا من خلال شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات.

وأضاف: “تقوم مصر كابيتال بدورها كمدير استثمار للصندوق اعتمادا على فريق عمل متميز يتمتع بثقة العملاء المدعومة بخبرات متفردة مشهود لها في هذا المجال”.