عاجل.. البنك المركزي المصري المصري يثبت سعر الفائدة على الجنيه في أول اجتماعات 2021

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أمنية إبراهيم – قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة.
وكان المركزي المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2020، في ديسمبر، بعد أن أجرى خفضا مفاجئا في الاجتماعين السابقين له، في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، بمقدار 50 نقطة أساس في كل منهما.
وكان البنك المركزي المصري، قد أبقى على معدلات الفائدة في 4 اجتماعات متتالية العام الماضي، في 13 أغسطس و25 يونيو و14 مايو و 2 أبريل، بعد أن أجرى خفضا طارئا في أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، يوم 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
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