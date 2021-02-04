بنك مصر يبقي على عائد الشهادة الثلاثية عند 11%

دوت الخليج – قررت لجنة الأصول والخصوم الأليكو، ببنك مصر، الإبقاء على عائد جميع الشهادات والودائع بالجنيه المصري، ومن ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري 11 %.

وقال البنك في بيان قبل قليل، إن لجنة الأليكو ببنك مصر، عقدت اجتماعها اليوم الخميس، في ضوء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي أبقت على أسعار الفائدة الأساسية.

وقرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة.