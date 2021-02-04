لوفتهانزا الألمانية تجمع 1.6 مليار يورو لرد دعم حكومي

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– قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إنها أصدرت سندات حجمها 1.6 مليار يورو (1.92 مليار دولار) يوم الخميس، ستستخدم حصيلتها لرد جزء من الدعم الذي قدمه لها بنك كيه.إف.دبليو الحكومي العام الماضي لمساعدتها في خضم أزمة كوفيد-19.
وقال رمكو ستينبرجن المدير المالي للشركة في بيان “نحن ممتنون للغاية للدعم الذي نتلقاه في أسواقنا المحلية. طرح السندات الناجح اليوم يسمح لنا بسداد كامل قرض كيه.إف.دبليو.”
وأضاف “لكن رغم السداد، من المرجح أن نسحب المزيد من عناصر حزمة الاستقرار غير المستغلة حاليا. حجم السحب سيتوقف على مسار الجائحة في المستقبل.”
كان أحد مرتبي العملية قال إن شركة الطيران ستبيع يوم الخميس سندات لأجل أربعة سنوات حجمها 750 مليون يورو بعائد ثلاثة بالمئة وسندات لأجل سبع سنوات حجمها 850 مليون يورو عند 3.875 بالمئة.
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