رئيس وزراء فرنسا: لا حاجة لفرض إجراءات إغلاق عام جديدة في الوقت الحالي

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سي إن بي سي _ قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا في فرنسا لا يزال هشا، لكن ليست هناك حاجة في الوقت الراهن إلى فرض إجراءات إغلاق عام جديدة على المستوى الوطني.
وقال كاستكس في مؤتمر صحفي إن انتشار الفيروس لم يزد بشكل قوي خلال الأسبوعين الماضيين، حتى وإن كان الضغط على المستشفيات الفرنسية لا يزال قويا.
وأضاف “يجب علينا أن نلتزم بالقيود الحالية المفروضة لدينا بالفعل … إلا أن الوضع اليوم لا يبرر فرض إجراءات عزل عام جديدة”
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