هشام عكاشة لحابي: إقبال متزايد على الشهادة البلاتينية.. وملياري جنيه معدل الزيادة اليومية

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أمنية إبراهيم – قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريح خاص لحابي، إن الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 11%، شهدت إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة، ليصل معدل الزيادة اليومية في مبيعات الشهادة لأكثر من ملياري جنيه.
وأضاف عكاشة، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري قررت اليوم الخميس، الإبقاء على تسعير الشهادة البلاتينية أجل ثلاث سنوات ذات العائد السنوي الثابت 11% سنوي، يصرف شهريا.
وتابع رئيس البنك الأهلي: ” استمر الإقبال على الشهادة البلاتينية خلال الأيام الأخيرة، كأكبر وعاء ادخاري في مصر، لتصل الزيادة اليومية لأكثر من مليارى جنيه يوميا”.
وقرر البنك المركزي المصري المصري، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
يذكر أن البنك الأهلي، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي، الاستحواذ على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، المجموعة أ و ب و ج، ليبدأ في إصدارها لصالحه لأول مرة منذ أكثر من 55 عاما، وذلك بعد أن جرى تعديل أسعار العائد عليها لينخفض عائد شهادة المجموعة ب أجل 3 سنوات إلى 9%، بدلا من 9.25%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام عكاشة لحابي: إقبال متزايد على الشهادة البلاتينية.. وملياري جنيه معدل الزيادة اليومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.