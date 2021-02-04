مال وأعمال

هشام عكاشة لحابي: إقبال متزايد على الشهادة البلاتينية.. وملياري جنيه معدل الزيادة اليومية

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أمنية إبراهيم – قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريح خاص لحابي، إن الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 11%، شهدت إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة، ليصل معدل الزيادة اليومية في مبيعات الشهادة لأكثر من ملياري جنيه.

وأضاف عكاشة، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري قررت اليوم الخميس، الإبقاء على تسعير الشهادة البلاتينية أجل ثلاث سنوات ذات العائد السنوي الثابت 11% سنوي، يصرف شهريا.

وتابع رئيس البنك الأهلي: ” استمر الإقبال على الشهادة البلاتينية خلال الأيام الأخيرة، كأكبر وعاء ادخاري في مصر، لتصل الزيادة اليومية لأكثر من مليارى جنيه يوميا”.

وقرر البنك المركزي المصري المصري، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

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يذكر أن البنك الأهلي، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي، الاستحواذ على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، المجموعة أ و ب و ج، ليبدأ في إصدارها لصالحه لأول مرة منذ أكثر من 55 عاما، وذلك بعد أن جرى تعديل أسعار العائد عليها لينخفض عائد شهادة المجموعة ب أجل 3 سنوات إلى 9%، بدلا من 9.25%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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