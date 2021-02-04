البنك الأهلي: أرصدة الشهادات ترتفع إلى 1.2 تريليون جنيه.. والمدخرات تناهز 1.9 تريليون

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أمنية إبراهيم – كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريح خاص لحابي، عن ارتفاع إجمالي محفظة شهادات الادخار الصادرة بالجنيه المصري لدى البنك، إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف عكاشة، أن مجموع مدخرات المودعين بالبنك الأهلي المصري قارب على تريليون وتسعمائة مليار جنيه حتى الآن.
وقال رئيس البنك الأهلي المصري، إن الإقبال على الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات شهد إقبالا متزايدا في الأيام الأخيرة، ليصل معدل الزيادة اليومية لمبيعات الشهادة إلى أكثر من ملياري جنيه يوميا.
وأبقت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري اليوم الخميس، على تسعير الشهادة البلاتينية أجل ثلاث سنوات ذات العائد السنوي الثابت 11% سنوي، يصرف شهريا، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقرر البنك المركزي المصري المصري، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
يذكر أن البنك الأهلي، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي، الاستحواذ على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، المجموعة أ و ب و ج، ليبدأ في إصدارها لصالحه لأول مرة منذ أكثر من 55 عاما، وذلك بعد أن جرى تعديل أسعار العائد عليها لينخفض عائد شهادة المجموعة ب أجل 3 سنوات إلى 9%، بدلا من 9.25%.
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