الذهب يتراجع أكثر من 2% مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

سي إن بي سي – تراجع الذهب أكثر من 2%، اليوم الخميس، لينزل عن مستوى 1800 دولار؛ وذلك في ظل ارتفاع العملة الخضراء وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما نال من إغراء المعدن.

وبحلول الساعة 1701 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.3% إلى 1791.11 دولار للأونصة بعد ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.4% لتسجل 1791.50 دولار.

وهبطت الفضة 2.8% إلى 26.11 دولار للأونصة.

تراجعت أسعار الفضة أكثر من 13% منذ صعدت بها حمى مشتريات أفراد على غرار تلك التي شهدها سهم جيم ستوب إلى ذروتها في نحو ثماني سنوات عند 30.03 دولار يوم الاثنين.

وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1093.50 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.9% مسجلا 2293.81 دولار.