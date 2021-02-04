المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس لمواجهة انتشار كورونا

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وكالات – أعلن المغرب، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، حتى 10 مارس المقبل.
وأشارت وكالة الأنباء المغربية إلى أن مجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية “الفيديو كونفراس”، قرر مد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مارس 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونقلت الوكالة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم تمديد الطوارئ الصحية؛ حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فاعلية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19”.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية في البلاد يوم 13 يناير الماضي، للتصدي لتفشي “كوفيد 19”.
هذا وبدأ المغرب حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الخميس الماضي، وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص الملقحين يفوق 200 ألف شخص حتى الآن.
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