أسعار النفط ترتفع بفضل تفاؤل اقتصادي وشح في الإمدادات

سي إن بي سي – ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس، بفضل بيانات اقتصادية قوية وتراجع المخزونات وقرار أوبك+ مواصلة تخفيضات الإنتاج، لكن صعود الدولار الأمريكي حد من المكاسب.

تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 58.84 دولار للبرميل، مرتفعا 38 سنتا، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 21 فبراير عند 59.04 دولار.

وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 54 سنتا ليغلق على 56.23 دولارا للبرميل.

ويُذكر أن بيانات المصانع الأمريكية القوية وتحسن أرقام البطالة عززا أسعار النفط.