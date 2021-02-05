الشرطة الأمريكية تبحث عن رجل سرق سيارة محملة بجرعات من لقاح كورونا

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روسيا اليوم – أعلنت الشرطة في مدينة بلانت سيتي بولاية فلوريدا الأمريكية أنها تبحث عن رجل سرق سيارة محملة بجرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وقالت الشرطة إن سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 فبراير الجاري.
ونشرت الشرطة في صفحتها على “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر فيه رجل مشتبه به بسرقة السيارة التي كانت تحتوي على جرعات لقاح كورونا.
ودعت الشرطة المجتمع المحلي لمساعدتها في البحث عن المشتبه به.
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