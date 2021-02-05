إيرادات فورد تتجاوز 33 مليار دولار في الربع الأخير من 2020

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وكالات _ أعلنت شركة فورد أمس الخميس، أنها تخطط لاستثمار 29 مليار دولار في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة حتى عام 2025، وذلك عندما أعلنت عن أرباح الربع الأخير من 2020 والتي كانت أفضل من المتوقع.
وصلت ربحية السهم المعدلة إلى 34 سنتًا مقابل خسارة متوقعة قدرها 7 سنتات، فيما وصلت الإيرادات إلى 33.2 مليار دولار مقابل 33.89 مليار دولار متوقعة.
وقال جون لولر، المدير المالي للشركة، إن فورد تتوقع تحقيق أرباح ما بين 8 و 9 مليارات دولار من الأرباح المعدلة قبل الضرائب، وتحقيق ما بين 3.5 مليار دولار و 4.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر المعدل في عام 2021.
وهذا لا يعني وجود نقص عالمي في رقائق أشباه الموصلات التي قال إنها قد تخفض أرباح فورد بمقدار 1.0 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار هذا العام.
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