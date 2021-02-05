جونسون آند جونسون تطلب تصريحا طارئا من FDA لاستخدام لقاحها ضد كورونا

وكالات _ تقدمت شركة جونسون آند جونسون بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح لاستخدام لقاحها ضد فيروس كورونا في حالات الطوارئ وذلك بعد إصدار بيانات الأسبوع الماضي تظهر أنه فعال بنسبة 66% في الحماية من الفيروس.

وإذا تمت الموافقة على طلب الشركة، فسيكون لقاح Covid-19 الثالث المصرح به للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة بعد لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna.

هذا وتم ترخيص لقاح فايزر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 11 ديسمبر، وتم ترخيص لقاح شركة موديرنا بعد ذلك بأسبوع.

وقال كبير المسؤولين العلميين في جونسون آند جونسون، الدكتور بول ستوفيلز، “إن التقدم للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح COVID-19 التجريبي أحادي الجرعة هو خطوة محورية نحو تقليل عبء المرض على الناس على مستوى العالم ووضع حد للوباء” بالوضع الحالي.

وقال: “بعد الحصول على ترخيص لقاح COVID-19 التجريبي للاستخدام في حالات الطوارئ، نحن مستعدون لبدء الشحن”. “من خلال تقديمنا إلى إدارة الغذاء والدواء ومراجعاتنا المستمرة مع السلطات الصحية الأخرى حول العالم ، فإننا نعمل بإلحاح كبير لإتاحة لقاحنا الاستقصائي للجمهور في أسرع وقت ممكن.”

هذا وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موعدًا لاجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة في 26 فبراير لمناقشة تصريح الاستخدام الطارئ.