سهم منصة كويشو الصينية يقفز إلى 43.6 دولار بزيادة 200% عن سعر الطرح

بلومبرج _ شهدت شركة تطبيق الفيديو الصينية “كويشو” اهتمامًا قويًا من المستثمرين مع الطرح العام الأولي لسهم الشركة اليوم الجمعة.

وبلغ سعر سهم “كويشو” 338 دولار هونج كونج (43.6 دولار أمريكي )، بعد بدء التداول عليه مباشرة اليوم ، في زيادة بنسبة 200 % تقريبا عن سعر الطرح.

وفي فترة الاكتتاب العام على السهم، جمعت الشركة، ومقرها بكين، ما يعادل 5.4 مليار دولار من المستثمرين، في أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا منذ الاكتتاب العام لشركة “أوبر تكنولوجيز” الأمريكية لخدمات النقل الذكي في 2019 ، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج للانباء .

وتعتبر “كويشو”، التي يترجم معنى اسمها تقريبا إلى “اليد السريعة”، أكبر منافس في الصين لتطبيق الفيديو الصيني “دوين”، الذي يعمل تحت اسم “تيك توك” في الغرب.

ويتيح استخدام تطبيق “كويشو”، الذي يقول إنه يضم أكثر من 300 مليون مستخدم نشط، للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة والبث المباشر، ومشاركتها مع مستخدمين آخرين.