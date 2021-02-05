صندوق استثمار معاشات التقاعد الياباني يحقق عائدا فصليا بقيمة 98.1 مليار دولار

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_ قال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومية الياباني، أكبر صندوق في العالم لمعاشات التقاعد، اليوم الجمعة إنه حقق عائدا على الاستثمار 10.35 تريليون ين “98.09 مليار دولار” في الربع الثالث مع صعود أسواق الأسهم العالمية.
وأضاف في بيان أن الأصول التي يديرها بنهاية ديسمبر بلغت قيمتها 177.7 تريليون ين وأن العائد على إجمالي الأصول بلغ 6.29 بالمئة على مدى الفترة البالغة ثلاثة أشهر.
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