بريطانيا تفرض حجرا صحيا على الوافدين من الدول الخطرة وبائيا

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وكالات _ فرضت بريطانيا أخيرًا على الوافدين من أكثر من 30 دولة الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام في الفنادق بدءًا من 15 فبراير.
وقالت وزارة الصحة في لندن في بيان في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن الإجراء يهدف إلى منع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وسيؤثر القرار على البرتغال وجميع دول أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.
ويستهدف الإجراء الجديد في المقام الأول المسافرين البريطانيين العائدين إلى البلاد، حيث ان الدخول من هذه الدول محظور بالفعل على الأشخاص غير المقيمين في بريطانيا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، قد أعلن عن هذه الخطوة منذ بعض الوقت ، لكنه لم يكشف عن موعد محدد للبدء في تطبيق هذه السياسة.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المتوقع أن تكون فنادق الحجر الصحي بالقرب من المطارات بما في ذلك هيثرو وجاتويك ولندن سيتي وبرمنجهام وبريستول ومانشستر وإدنبرة وجلاسكو وأبردين.
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