سبيربنك يحقق أرباح صافية بقيمة 1.14 مليار دولار خلال يناير

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روسيا اليوم _ ارتفع الربح الصافي لمصرف سبيربنك الروسي في يناير الماضي وفقا لمعايير المحاسبة الروسية بنسبة 8.1% وسجل 86.7 مليار روبل (نحو 1.14 مليار دولار).
وجاء ذلك بحسب تقرير نشره “سبيربنك”، الذي يعد أكبر المصارف الروسية، اليوم الجمعة.
وقال المصرف، إن “الربح قبل خصم ضريبة الدخل بلغ 107.4 مليار روبل، فيما سجل الربح الصافي 86.7 مليار روبل، وعليه بلغ مؤشر الربحية 21.1%، أما مؤشر ربحية الأصول فقد سجل 3.1%”.
كذلك أشار سبيربنك إلى أن محفظة قروض الشركات بلغت في 1 فبراير الجاري 15.5 تريليون روبل، والتي سجلت نموا بنسبة 0.5% ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في سعر الصرف.
ونمت محفظة قروض التجزئة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي وتجاوزت 8.5 تريليون روبل.
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