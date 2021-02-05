وزير الإسكان: بدء تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر فى مدينة العبور.. 16 فبراير

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور سيبدأ يوم الثلاثاء 16/2/2021، وحتى يوم الإثنين 15/3/2021، في تسليم 20 عمارة أكواد (211 – 311 – 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، فى مدينة العبور.
وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 44، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الأحد 21/2/2021.
أضاف أن تسليم وحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الأربعاء 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الإثنين 1/3/2021.
وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 56، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم97، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 2021، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 15/3/2021.
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