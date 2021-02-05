سيتي جروب تحذر من تقلبات أسعار خام الحديد

بلومبرج _ حذرت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية في تقرير من الاحتمالات القوية لحدوث تقلبات في أسعار خام الحديد في السوق العالمية نظرا لآنه يجري حاليا تداول هذه السلع بسعر أعلى كثيرا من هامش التكلفة.

وذكرت المجموعة أنه حتى مع حدوث تأرجح بسيط في توازن السوق العالمية، يمكن أن يرتفع سعر الخام إلى ما يتراوح بين 100 و200 دولار للطن.

وأشارت سيتي جروب إلى أن العامل الأقوى تأثيرا على تحركات سوق خام الحديد هو القيود التي تفرضها الصين على إنتاج الصلب والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أسعار خام الحديد بنهاية 2021 .

وتتوقع سيتي جروب زيادة الطلب على خام الحديد في الأسواق العالمية بنسبة 2% أو ما يعادل 30 مليون طن سنويا خلال العام الحالي، بعد ارتفاعه بالفعل العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع ارتفاع سعر خام الحديد على المدى القصير إلى 170 دولار للطن خلال الشهور المقبلة قبل أن يتراجع إلى ما بين 140 و110 دولارات للطن خلال العامين الحالي والمقبل.

وبحسب توقعات سيتي جروب، سيكون سعر طن خام الحديد في حدود 160 دولار للطن خلال الربع الأول ثم 145 دولار للطن خلال الربع الثاني و135 دولار للطن خلال الربع الثالث و120 دولار للطن خلال الربع الأخير من العام الحالي، على ان يكون متوسط السعر للعام ككل في حدود 140 دولار للطن، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى أنه سيكون في حدود 115 دولار للطن.