مال وأعمال

الليرة التركية تقفز بعد استبعاد رئيس المركزي خفض الفائدة

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– بلغت الليرة التركية أقوى مستوياتها منذ أغسطس يوم الجمعة وعززت مركزها كأفضل العملات أداء في العالم منذ بداية العام، بعد أن أبلغ محافظ البنك المركزي المصري أنه من المستبعد خفض أسعار الفائدة “لفترة طويلة”.

وفي أول مقابلة منذ توليه منصبه في أوائل نوفمبر، قال ناجي إقبال “إنه لا يبدو ممكنا وضع خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال لفترة طويلة من العام الجاري” مضيفا أنه ربما تُرفع الفائدة مجددا إذا اقتضت الضرورة.

وعززت تعليقاته الليرة التركية لتصعد بأكثر من 0.7 بالمئة إلى 7.09 مقابل الدولار من 7.14 في وقت متأخر من يوم الخميس.

ومدد ذلك مكاسبها مقابل الدولار منذ بداية 2021 إلى نحو خمسة بالمئة، بعد نزولها المتواصل على مدى ثماني سنوات.

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وفي ظل إدارة إقبال، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 17 بالمئة من 10.25 بالمئة، لتصبح تركيا تتبع سياسة نقدية هي الأكثر تشديدا في أي اقتصاد متقدم كبير أو اقتصاد سوق ناشئة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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