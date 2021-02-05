البريد المصري وباي سكاي يوقعان بروتوكول تعاون في مجال الخدمات المالية الرقمية

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة “باي سكاي” في مجال حلول الدفع الإلكتروني و الخدمات المالية الرقمية.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي و تطبيق أهداف الشمول المالي بما يُساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى التعاون مع جميع الشركات والهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية التي يعتزم البريد المصري تحقيقها.

وأوضح فاروق، أن البريد المصري تحول من الشمول المالى إلى التمكين الرقمي حيث أنه يسعى حالياً إلى تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات بهدف الوصول إلى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات بما يتواكب مع متطلبات خطة التمكين الرقمي بالبريد المصري، وبما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاندماج والتكامل المالي بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ومن جانبه صرح الدكتور وليد صادق رئيس مجلس ادارة شركة “باي سكاي” نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة البريد المصري كونه أحد اعرق الكيانات الخدمية و المالية بالسوق المصري و الذي تمتد خدماته لتشمل عشرات الملايين من المواطنين و نطمح من خلال هذه الشراكة أن نقدم لهم حلول رقمية و مالية متكاملة لتحقيق رؤية الدولة للتمكين الرقمي للمصريين”

وأضاف صادق، أن منصة “yalla الرقمية” تقدم العديد من الخدمات لعملائها من الأفراد والمؤسسات لتمكينهم من إدارة تعاملاتهم اليومية المالية و الغير مالية لتكون بمثابة أول تطبيق ذكي شامل (Super App) يجمع العديد من الخدمات عن طريق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة (FinTech) و تطبيقات الذكاء الاصطناعي “ai”.

و جدير بالذكر، أن باي سكاي هي الشركة الرائدة في مجال حلول المدفوعات الالكترونية بمصر و الشرق الأوسط و التي تقدم حلول الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي لكبرى المؤسسات المصرفية و الحكومات بالمنطقة لتعزيز اجندات التنمية الاقتصادية و الشمول المالي و التمكين الرقمي.