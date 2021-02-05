روسيا تسجل أكثر من 500 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ كشفت بيانات السلطات الصحية في روسيا اليوم الجمعة، عن تسجيل حوالي 16688 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 3934606 حالة حتى اليوم.

وفي الوقت ذاته، سجلت روسيا حوالي 527 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا داخل روسيا إلى 75732 حالة حتى اليوم.

يذكر أن نائبة رئيس وزراء روسيا تاتيانا جوليكوفا قد أكدت خلال تصريحات صحفية سابقة على أن بلادها تعتزم تطعيم أكثر من 20 مليونا ضد فيروس كورونا خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفة بأن بلادها سجلت لقاحين للوقاية من فيروس كورونا وعلى الأرجح سيتم تسجيل لقاح ثالث يوم 16 فبراير المقبل.