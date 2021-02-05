مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف 49 ألف وظيفة خلال يناير

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– انتعش نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في يناير وسجلت الوظائف خسائر في الشهر السابق أكبر مما اُعتقد في البداية، مما يعزز حجة المطالبة بمزيد من أموال الإغاثة الحكومية لدعم التعافي من جائحة كورونا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 49 ألفا في الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات ديسمبر لتظهر خسارة 227 ألف وظيفة بدلا من 140 ألفا في التقديرات السابقة.

والانخفاض المسجل في ديسمبر هو الأول في ثمانية أشهر ويأتي وسط تجدد القيود على الأنشطة مثل المطاعم والحانات لإبطاء زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغ معدل البطالة 6.3 بالمئة في يناير، لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم “يعملون لكنهم متغيبون عن العمل”.

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كان خبراء استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 50 ألفا في يناير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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