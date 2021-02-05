العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما خلال 2020 بسبب الجائحة

– زاد العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوى في 12 عاما في 2020 إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز التجاري الأمريكي قفز 17.7 بالمئة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 2008.

وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 بالمئة لأدنى مستوى في أربع سنوات.

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 بالمئة في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946. وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.

وبالنسبة لديسمبر، انكمش عجز التجارة 3.54 بالمئة إلى 66.6 مليار دولار.

كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا انكماش العجز إلى 65.7 مليار دولار في ديسمبر.

وارتفعت واردات السلع 1.5 بالمئة إلى 217.7 مليار دولار في ديسمبر بينما قفزت صادرات السلع 4.7 بالمئة إلى 133.5 مليار دولار.