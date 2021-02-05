ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على مرتفعات قياسية بدعم التحفيز والوظائف

– فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على مرتفعات غير مسبوقة يوم الجمعة بدعم مؤشرات على إحراز تقدم في اتجاه تبني المزيد من من التحفيز الاقتصادي، في حين أكد تقرير للوظائف يحظى بمتابعة وثيقة أن سوق العمل تستقر.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 38 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 31093.81 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 6.6 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 3878.3 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 47.1 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 13824.878 نقطة.