بريطانيا تسجل 1014 وفاة و19114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1014 وفاة و19114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع الوفيات وانخفاض الإصابات، مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 915 وفاة و20634 إصابة بالفيروس.
كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 10.97 مليون.
وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، لتتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة “موديرنا” الأمريكية.
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