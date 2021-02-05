لبنان يمنح اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد فيروس كورونا إذن الاستعمال الطارئ

روسيا اليوم _ وافقت وزارة الصحة اللبنانية على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح الروسي “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح الروسي “سبوتنيك V”، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.

وجاء ذلك في خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن بعد ظهر اليوم الجمعة في وزارة الصحة العامة.

وبموجب منح اللقاح الروسي إذن الاستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء. وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.

وستستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني “Sinopharm” لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.