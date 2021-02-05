بنوك تونسية تقرض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021

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قال مسؤول تونسي كبير لرويترز يوم الجمعة إن بنوكا تونسية وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021.
تحتاج الحكومة حوالي 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية.
وتحدد الميزانية سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
تواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع عقود.
وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة.
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