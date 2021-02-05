مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من قبل ACI

أ ش أ _ حقق مطار القاهرة الدولي انجازًا جديدًا، وذلك لحصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي “ACI” ليصبح بذلك سادس المطارات المصرية حصولًا على هذه الشهادة من خلال تقييم التدابير والاجراءات والوقائية والاحترازية الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة “كورونا” للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي .

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