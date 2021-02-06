روسيا تسجل 16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 وفاة

_ سجلت روسيا 16627 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السبت، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها إلى ثلاثة ملايين و951233 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 497 مصابا بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 76229.