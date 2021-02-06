مال وأعمال

بابيلون تستثمر مليار جنيه في مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية

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كشف الدكتور حسام فرج رئيس مجلس إدارة شركة بابيلون للتنمية العمرانية عن عزم الشركة ضخ مليار جنيه كاستثمارات في السوق العقاري خلال العام الجاري، وتحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في بيان للشركة، أن الخطة سيتم بدأها بطرح مشروعين، الأول هو “سيناتور”، والثاني مشروع “هيرتيدچ”.

ولفت إلى أن مستهدف مبيعات المشروعين يصل إلى نحو 500 مليون جنيه، لافتا إلى أنهما يوفران أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن المشروعين أولى عمليات الطرح بالحي الإداري بمنطقة وسط البلد “الداون تاون”، وتبلغ مساحة المشروع الأول حوالي 2322 متر مكون من أرضى و8 أدوار ويشتمل على ما يقرب من 200 إدارية وطبية بمساحات تبدأ من 31 إلى 61 متر للوحدة الواحدة مع امكانية ضم اكثر من وحدة بحسب نوعية النشاط.

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وتابع أن مشروع هيرتيدچ مساحته ب1250 متر أرضى و8 أدوار ويشتمل علي ما يقرب من 70 وحدة بمساحة 61 متر و 85 متر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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