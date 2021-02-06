الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19

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وكالات _ منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر “بشروط” لاستخدام ثاني لقاح ضد كوفيد-19 تم تطويره في البلاد ويدعى “كورونا فاك” الذي طوّرته “سينوفاك”، وفق ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية السبت.
وأفاد بيان “سينوفاك” أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان بينها البرازيل وتركيا، على الرغم من أنه “لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فعاليته وسلامته”.
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