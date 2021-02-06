اللولو ماركت تفتتح فرع هايبر جديد باستثمارات 165 مليون جنيه

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فرع هايبر جديد لمجموعة اللولو الهندية، في منطقة التجمع الخامس، وذلك باستثمارات تقدر ب 165 مليون جنيه، ليصل بذلك عدد فروع المجموعة إلى 3 فروع في مصر.

وحضر الافتتاح أيضًا، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي للمجموعة.

وعقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على رئيس مجموعة اللولو الدولية تناول فيه الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصيلحىُ، أهمية تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخطة الإستراتيجية لتطوير المنظومة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل في 18 مشروع في أكثر من 11 محافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، هذا إلى جانب تطوير المنافذ السلعية بغرض رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وقال: قريبًا بداية عمل البورصة السلعية، وتحديدًا خلال موسم القمح المقبل، وذلك بما يهدف تقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية وتم إنشاء الشركة الخاصة بها، ووضع اللوائح المنظمة لها، وسيتم عمل تجريبي للبورصة بمنظور المعلومات في موسم القمح القادم.

وتابع: نستهدف 4 مليون طن قمح في الموسم المقبل ودخل 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين القمح بجانب وجود صومعتين آخرتين.

وأشار الوزير أنه من المقرر الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة في شهر ابريل المقبل وهذا يؤدى إلى رفع الكفاءة وتوفير السلع وبأسعار مناسبة وحتى يتم ذلك كان لابد من إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية على مدار 3 سنوات وأن هناك 10 مناطق يتم تجهيزها حاليًا.

وأوضح الوزير أنه تم طرح 4 من المستودعات الإستراتيجية، وتم تحديد موعد 14 فبراير البت في المظاريف بهدف توفير الأماكن التخزينية للسلع الجافة والمبردة.

ومن المقرر، افتتاح 3 فروع جديدة لمجموعة اللولو في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور بجانب إنشاء فروع في محافظات أخرى، وذلك قبل نهاية العام.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وأـنه خلال من أسبوع وحتى 10 أيام، وسيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

وقال الوزير، إن الوزارة تقدمت للعمل مشروع لسوق الذهب، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، ووجه بتحديد الموقع اللازمة لإنشاء مدينة وتم تحديد المواقع المختلفة سواء فى العبور والعاصمة الإدارية وتم التوجيه بأن موقع العاصمة الإدارية يكون أفضل وعلى مساحة من 100الى 120 فدان وتتضمن مركز رئيسي لتجارة ومعروضات للذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش ومنطقة بيها ورش ومصانع ومركز تميز لتدرب العمالة الفنية والتصميمات وجزء للورش التدريبية بجانب لوكاندة ومنطقة ترفيهية.