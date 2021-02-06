عشماوي: 500 مليون دولار من اللولو لافتتاح 16 فرع هايبر ماركت خلال 3 سنوات

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه من المقرر افتتاح 10 فروع في 7 محافظات بإجمالي مساحات تصل إلى 100 ألف متر مربع، إضافة إلي منطقة لوجيستية بمساحة 25 فدان في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بالشراكة مع مجموعة اللولو الدولية.

وأضاف، خلال افتتاحه الفرع الثالث لمجموعة اللولو اليوم، من المخطط أيضًا عدد ٤ فروع إكسبريس جديدة، وسيتم تصدير 300 منتج من السلع لفروع مجموعة اللولو فى الخارج.

وأشار إلى أن فرع اللولو الجديد تتضمن عدد من السلع المعروضة داخل الهايبر ماركت تقرب من 35 ألف صنف من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، ووفرت المجموعة فرص عمل في منافذها الثلاث، تصل إلى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأوضح عشماوى أن مجموعه اللولو تعمل في 22 دولة خليجية وعربية وآسيوية وأن الفرع الذى تم افتتاح اليوم هو رقم 200 علي مستوى المجموعة، وتبلغ إجمالي استثمارات المجموعة حول العالم ما يزيد علي مليار دولار كما يبلغ عدد العاملين في المجموعة 55 ألف عامل وتبلغ قيمة مبيعات المجموعة 8.4 مليار جنية سنوياً ويبلغ عدد العملاء التي تخدمهم المجموعة يومياً ما يقرب من 1.6 مليون عميل.

ولفت إلى أنه من المستهدف أيضًا افتتاح 16 هايبر لمجموعة اللولو فى مصر خلال 3 سنوات المقبلة.

وقال: ما نراه اليوم هو إضافة في مجال التجزئة والتجارة ومن خلال عرض ما يقلل من 35 ألف منتج، وأنه عندما تم الطرح على يوسف على بزيادة ضخ الاستثمارات في مصر، تم الاتفاق على ضخ ما يقرب من 500 مليون دولار على مدار الثلاثة سنوات المقبلة واليوم يتم افتتاح الفرع الثالث للمجموعة فى مصر، وهناك 4 فروع أخرى تحت التنفيذ إضافة إلى التفاوض على 4 فروع أخرى خارج القاهرة.

وأشار عشماوى إلى أن المجموعة ستقوم بالاستثمار في مركز لوجستي متطور مزود بجميع المرافق لخدمة منافذ البيع بالتجزئة المصرية.

من جانبه أوضح المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة، أن مجموعة اللولو تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وان الفرع الذي تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه يتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وأيضا إليكترونيات وأجهزة كهربائية وكافة المنتجات.

وأضاف، أن المجموعة قررت من فترة الاستثمار في مصر وافتتاح فروع جديدة بقيمة 500 مليون دولار وأن أول المحافظات التي سيتم إنشاء فيها فروع خلا الفترة المقبلة سيكون فى محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج والمنصورة وطنطا، وجار العمل حاليا على إنشاء 8 فروع خلال عامين 2020و2021.