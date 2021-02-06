شركة المعرض الوطني تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه لصالح الغير

تستهدف شركة المعرض الوطنى، تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال فاعليات المعرض التي انطلقت اليوم والتي يشارك فيها نحو 40 شركة.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، معتز عسكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أبرز الشركات التي تعرض مشروعاتها تضم: منصات، وبيراميدز، وإيدج هولدينج، وبتر هوم، والعتال هولدينج وتاج مصر والتعمير العربية.

وأشار إلى أن تلك الشركات لديها محفظة مشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي مناطق أخرى خارج العاصمة مثل الجلالة، ومدينة العلمين الجديده، وبورسعيد، دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة.

وتابع أن تركيز المعرض على المشروعات الوطنية يأتي ضمن خطة الدولة التي تركز على تنمية المشاريع الوطنية بمعدلات متسارعة، فضلا عن بدء الحياة بالعاصمة الإدارية مع انتقال الموظفين للحي الحكومي خلال العام الجاري.

ومن جانبه قال أحمد واكد، نائب رئيس مجلس إدارة المعرض الوطنى، أن الشركة لديها خطة لتدشين المعرض4 مرات خلال العام الحالي بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه.

وفي سياق متصل قال إسماعيل الشربيني نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعرض الوطنى، إن الشركة تتولى تسويق أكثر من 500 مشروع مملوكة لنحو 200 مطور عقاري أبرزها إعمار مصر وبالم هيلز وسوديك، ومنه 30 مطورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأن الشركة تركز خلال المرحلة المقبلة على تسويق مشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يزداد حجم الإقبال عليها.