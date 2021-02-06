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الرئيس السيسي يشارك في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز سيادته خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تأكيد سيادته على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً سيادته في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي “سيريل رامافوزا” على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معرباً سيادته عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسيكيدي” في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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