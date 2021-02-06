الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات القادمة من الإمارات

سي إن بي سي – ذكرت سفارة الإمارات في الدنمارك، في تغريدة على تويتر، أن الدنمارك سترفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتبارا من الأحد 7 فبراير.

وكانت الدنمارك قد قالت، قبل أسبوعين، إنها ستعلق مؤقتا الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام إثر مخاوف بشأن فحوص لفيروس كورونا أجريت في إمارة دبي قبل المغادرة.

هذا ويتعين على المسافرين للدنمارك من الإمارات تقديم شهادات بخلوهم من الفيروس لا يتعدى تاريخ إصدارها 24 ساعة قبل موعد ركوب الطائرة.

وقالت السفارة إن السلطات الدنماركية ستُخضع الوافدين من الإمارات لفحص آخر عند الوصول فضلا عن فترة عزل لمدة عشرة أيام مشيرة إلى أن هذه القواعد ستطبق حتى 28 فبراير شباط.