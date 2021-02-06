أبوظبي تلزم الموظفين بمسحة PCR أسبوعيا وتحدد ضوابط جديدة للحضور

سي إن بي سي – اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة.

كما اعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم.

هذا وألزمت الدائرة أبضا إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعيا لجميع الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.