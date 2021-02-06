اختيار مصر عضوا بهيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2021

دوت الخليج – اختيرت مصر عضوا ممثلا لإقليم شمال إفريقيا في هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2021، التي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، رئاستها ورئاسة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من اليوم.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تأتي ثقة دول شمال إفريقيا في مصر “تقديرا لدور رئيس الجمهورية في الاتحاد الإفريقي، منذ أن تولت القاهرة رئاسة الاتحاد في عام 2019، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الإفريقي المشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة”.

وأصبحت هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2021 تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيسا وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نوابا للرئيس، وجنوب إفريقيا مقررا.