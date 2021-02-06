الدورة الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع تناقش استراتيجية وسياسات التمويل الصناعي

دوت الخليج – بدأت اليوم السبت، فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” بعنوان “استراتيجية التمويل الصناعي”.

شارك في المؤتمر: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

كما حضر الدكتور هاني دميان، وزير المالية الأسبق، وشارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فيما أدار الحوار: الإعلامي رامي رضوان.

وفي مستهل الندوة، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالوزراء والحضور كافة من أعضاء مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورجال الأعمال داخل مصر وخارجها.

وقالت وزيرة الهجرة إن تلك الجلسة الحوارية تسلط الضوء على سياسات التمويل للصناعات المختلفة، ويمثل هذا الملف بعدا رئيسيا في الارتقاء بالصناعة المحلية.

وأضافت أن القيادة الساسية تولي اهتماما كبيرا بملف توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي الرؤية التي تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بهذه الفئة من المشروعات وحرصها على توطين التمويل ومواكبة التغيرات التي تحدث بانتظام.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها سعيدة بالمشاركة في الندوة الافتراضية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيرة إلى أنها اليوم متواجدة للاستماع لاقتراحات وخبرات خبرائنا بالخارج والاستفادة منها ومناقشتها سويا.

كما أشادت وزيرة التجارة إلى أن علماء وخبراء مصر بالخارج والداخل بدعم انطلاق استراتيجية وطنية قوية لبناء اقتصاد قوي، بجانب وضع الاستراتيجيات الخاصة بإحلال الواردات وبرامج الذكاء الاصطناعي.

وثمنت نجاحات المصريين حول العالم في شتى المجالات وتفوقهم في مجالات الاستثمار والاقتصاد.

وبدوره، قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن “لدينا اهتمام بالغ بقطاع التمويل حيث يأتي في المرتبة الثالثة في عملية تطوير وتنظيم القطاع الخاص لممارسة صلاحياته ويشارك بشكل مؤثر في الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “ونحن حريصون على أن نستمع للخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال الهام”.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: “كلنا نعمل ونعكف على حل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية”.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك وقفة تشريعية وضرورة الاطلاع على النماذج الخاصة بالدول الأخرى والاستفادة ممن يناسبنا.

شارك في الجلسة الحوارية عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: محمد سالم، خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، ومنى عازر، خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني.

وأيضًا شريف وهبة، الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، ولورا عثمان، خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، وحنان سالم، الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، وآش روفائيل، خبير الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورجال الأعمال داخل مصر وخارجها.