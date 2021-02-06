مال وأعمال

إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليوني و275 ألف حالة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي – أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليوني و275 ألفا و394 بعد تسجيل 10 آلاف و485 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61 ألفا و286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليوني و275 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا