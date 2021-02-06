إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليوني و275 ألف حالة

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليوني و275 ألفا و394 بعد تسجيل 10 آلاف و485 إصابة جديدة.
وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61 ألفا و286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.
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